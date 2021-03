Stroncato dal Covid il barista Salvatore Padovani, papà di Ettore giocatore del Tolentino calcio

Si continua a morire, anche in Centro Abruzzo che ieri ha fatto registrare ancora due vittime. E' deceduto Salvatore Padovani, 68 anni, noto barista di Castelvecchio Subequo, ex zona rossa, vecchia gloria del calcio locale e padre del più famoso Ettore, giocatore professionista nel Tolentino calcio (in serie D). Padovani si è spento ieri sera all’ospedale dell’Aquila. Salvatore non aveva patologie. E' la 73esima vittima del centro Abruzzo.

