Roma, nubifragio in centro: allagamenti e traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte, caos treni

Roma sott'acqua. Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt. La metro Flamino, invasa dall'acqua, intorno alle 21 era inaccessibile. Nella zona di Orte, nella Tuscia, dalle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee convenzionale e sulla Direttissima Roma-Firenze è rallentata, in direzione Firenze. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti.

Nubifragio in centro. Si registrano rallentamenti in varie zone della Capitale: dal Lungotevere a via Trionfale al Grande raccordo anulare. Allagamenti in diverse strade della città interessate dalla forte pioggia.



Juventus-Milan sotto il diluvio. Campo molto pesante all'Olimpico dove si gioca la finale di Coppa Italia. La partita, comunque, si gioca regolarmente.



Roma, via Labicana allagata

Si registrano rallentamenti in varie zone della Capitale: dal Lungotevere a via Trionfale al Grande raccordo anulare. Allagamenti in diverse strade della città interessate dalla forte pioggia.Campo molto pesante all'Olimpico dove si gioca la finale di Coppa Italia. La partita, comunque, si gioca regolarmente.



Caos a Orte. I binari e la stazione di Orte sono stati allagati dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina nel pomeriggio. Diversi utenti stanno postando sui social foto e video di treni allagati all'interno delle carrozze e dei binari coperti dall'acqua. Anche il sottopassaggio della stazione è off limits. Box, garage, sottoscala e scantinati sono stati allagati e molte auto si sono ritrovate ad avere le ruote coperte dall'acqua. Alcuni abitanti della cittadina sono rimasti senza corrente elettrica.

I treni regionali percorrono itinerari alternativi con un allungamento dei tempi di viaggio di circa un’ora. I treni Alta Velocità diretti a Nord stanno registrando ritardi medi di 40 minuti mentre quelli verso Sud viaggiano con ritardi medi di 15 minuti per un contestuale guasto dovuto al maltempo nella stazione di Orvieto. In particolare, il Regionale 2316 partito da Roma Termini e diretto a Firenze Santa Maria Novella non ha effettuato le fermate di Orte, Attigliano e Alviano. Una volta giunti a Orvieto, i viaggiatori raggiungeranno le proprie destinazioni con altri treni o servizi sostitutivi con autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e per riprendere quanto prima possibile la circolazione.

