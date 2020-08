Picchia la ex, poi la segue in Commissariato dove lei voleva denunciarlo: arrestato

Cerca la ex convivente in Commissariato di Polizia, dove lei era andata per denunciarlo per maltrattamenti: l’uomo ha cercato di entrare all’interno del palazzo alla ricerca della donna e gli agenti sono dovuti intervenire con la forza per fermarlo. E' successo ad Avezzano. Ieri mattina V.A., 45enne avezzanese, è stato arrestato e posto ai domiciliari perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima, nel pomeriggio di ieri, insieme alla figlia minore, in evidente stato di agitazione, ha denunciato una serie di maltrattamenti.



Nella circostanza ha riferito che poco prima, era stata aggredita con calci e pugni dal suo ex convivente, alla presenza dei figli minori, nei pressi della propria abitazione, precisando che da diverso tempo subiva continue molestie e persecuzioni da parte dell’uomo. I successivi accertamenti hanno fatto emergere che l’uomo, anche in precedenza, si era già reso responsabile di analoghi episodi di violenza a danno della donna, determinando sia una misura di prevenzione, avviso orale emesso dal Questore di L’Aquila, che l’avvio di un procedimento penale a suo carico. Tenuto conto della pericolosità dell’uomo si è proceduto pertanto al suo arresto. Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA