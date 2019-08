Lunedì 5 Agosto 2019, 03:45 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 10:37

Le cade un vaso in testa, grave una giovane mamma. L’incidente choc è avvenuto ieri pomeriggio in via Loreto a Porto Recanati. La donna è stata colpita mentre rientrava in casa. Soccorsa dal 118 e portata in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.