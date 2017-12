Domenica 24 Dicembre 2017, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 19:04

Attimi di paura in viale Parioli oggi pomeriggio, quando un'esplosione ha devastato un cassonetto dell'immondizia. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una sorta di bomba carta. Non è ancora chiaro chi e come abbia posizionato l'ordigno. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.Dalle prime testimonianze, pare che il grosso petardo fosse posizionato all'interno di un cassonetto davanti a un bar pasticceria. Al momento dello scoppio, una parte dei rifiuti contenuti nel secchione sono stati spinti fuori dall'esplosione e sono finiti contro un'auto parcheggiata con a bordo un uomo, rimasto illeso.