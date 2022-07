Roma, incidente sulla Tangenziale: auto si ribalta, morte due ragazze di 21 e 22 anni

Spaventoso incidente sulla Tangenziale. Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte, pochi minuti dopo la mezzanotte, in uno schianto frontale. È successo in via del Foro Italico 605, a Roma. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. .

L'incidente

Lo scontro è avvenuto tra la Citroen C3, su cui viaggiavano le due vittime, e una Alfa Stelvio guidata da un 50enne che viaggiava in senso opposto. Si ipotizza che la causa del sinistro possa essere riconducibile alla velocità sostenuta e alla perdita del controllo dell'utilitaria da parte delle ragazze. Le due vittime, dopo l'impatto, sono state sbalzate fuori dall'abitacolo e sono morte sul colpo. Ferito gravemente anche il conducente della Stelvio che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

