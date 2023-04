Günter Parche, morto lo squilibrato che accoltellò Monica Seles in campo nel 1993

Monica Seles accoltellata in campo durante un incontro di tennis. Quello che nessuno avrebbe mai potuto immaginare successe davvero nel 1993 ad Amburgo. Il folle gesto fu compiuto da uno squilibrato tedesco, Günter Parche, tifosissimo di Steffi Graf e ossessionato dalla tennista slava che ne metteva in discussione la leadership mondiale. Parche è morto venerdì 21 aprile, all'età di 68 anni, in una casa di cura. Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.

Günter Parche, cosa successe ad Amburgo

L'uomo ha trascorso gli ultimi 14 anni vivendo in una casa di cura a Nordhausen, in Germania, dove secondo quanto riferito, viveva in una stanza singola. L'ossessione per Monica Seles sarebbe nata dopo la finale del Roland Garros 1990 dove Steffi Graf uscì sconfitta. La furia crebbe ancora quando la tennista slava conquistò nel 1991 la prima posizione mondiale. Il dramma ad Amburgo nel 1993 durante la partite tra Seles e Magdalena Maleva (la più piccola delle tre sorelle tenniste). Parche saltò oltre la recinzione durante un cambio di campo e pugnalò alla schiena la campionessa con un coltello da nove pollici. Le immagini di Monica Seles dolorante e piangente fecero il giro del mondo. La ferita risultò non essere molto grave (era profonda solo un centimetro e mezzo) ma gli effetti psicologici furono devastanti al punto da pregiudicarle il resto della carriera. Il ritorno in campo avvenne solo nel 1995. L'anno successivo, agli Australian Open, l'ultimo squillo in uno Slam.

Günter Parche evitò il carcere

A Parche i giudici riconobbero i gravi disagi mentali e gli evitarono il carcere con una sospesa di due anni. A nulla servì il ricorso di Monica Seles - furiosa - che confermò la sentenza di primo grado. Monica Seles parla raramente dell'incidente poiché evoca troppi brutti ricordi.