Rai, Giampaolo Rossi in pole position: oggi riunione del cda

Martedì 31 Luglio 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 13:15

Potrebbe essere lui, e non. Lui èIn pole position per diventare presidente della Rai, di cui è consigliere di amministrazione appena nominato, se i veti berlusconiani su Foa restano, come parrebbe proprio.Oggi pomeriggio si riunisce il cda e, prima del voto parlamentare in commissione di Vigilanza Rai, il prescelto potrebbe essere Rossi, intellettuale, giornalista, ex direttore di Rai Net, su cui nel caso si rjcompatterebbe il centrodestra classico ora in frantumi: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, e quest'ultimo è il partito che lo ha scelto per il settimo piano di viale Mazzini. Rossi ha un blog, l'Anarca, dove dice la sua sui più svariati argomenti. L’identikit che ne esce leggendo i suoi scritti è quello del classico uomo di destra, sovranista, cattolico ultra-tradizionalista, anti-globalizzazione, contro il multiculturalismo.Insomma, il rappresentante ideale di Lega e FdI, non sgradito a Berlusconi. Che così rientrerebbe in gioco. Dunque Foa o Rossi? I due profili si somigliano ma il borsino sembra più favorevole al secondo.