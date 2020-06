Coronavirus, Rezza: indice Rt sotto 1 in tutta Italia

Coronavirus, l'indice Rt scende sotto quota 1 in tutta Italia. Lo conferma Giovanni Rezza. Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, infatti, comunica che l'indice di contagiosità Rt è inferiore a 1 in tutta Italia, commentando i dati sulla Covid-19 dell'Iss. «La situazione è buona nel Paese e l'indice Rt sotto 1 su scala nazionale», con differenze fra regioni nell'incidenza. Focolai, «anche di una certa rilvanza, indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente. Ciò induce a tenere comportamente adeguati e a identificare e contenere prontamente i focolai come attualmente si sta facendo».

Ultimo aggiornamento: 19:42

