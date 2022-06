Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti

Il Covid resiste anche con il caldo ed è allarme in Germania e in Portogallo per il boom di contagi e morti causati dalla nuova variante del virus, la Omicron Ba5. Tutto questo, con l'estate alle porte, mentre l'Italia comincia a "schiarirsi" nell'ultimo aggiornamento della mappa a colori del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Ecdc, che viene elaborata sulla base dei nuovi casi di Covid registrati negli ultimi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati