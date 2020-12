Vaccino Covid, Biontech: «Probabile che funzioni anche su variante inglese. Adeguarlo richiederebbe 6 settimane»

La BioNTech ritiene che il vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme alla società farmaceutica statunitense Pfizer sia efficace contro la variante inglese. Lo ha dichiarato l'amminstratore delegato della società farmaceutica tedesca, Ugur Sahin, sottolineando che per averne la certezza saranno necessari altri studi. «Non sappiamo al momento se il nostro vaccino è anche in grado di fornire protezione contro questa nuova variante», ma poiché le proteine ​​sulla variante sono al 99% le stesse dei ceppi prevalenti, BioNTech ha «fiducia» nel vaccino, ha proseguito Sahin. La BioNTech sta attualmente conducendo ulteriori studi e spera di avere certezza dell'efficacia nelle prossime settimane. «La probabilità che il nostro vaccino funzioni è relativamente alta», ha detto.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino Pfizer: dalla composizione a nome (Comirnaty) e dosi per... COVID-19 Nuovo virus inglese, il vaccino è efficace? Rasi: «Il... LA PANDEMIA Covid, Joe Biden si vaccina in diretta tv: «Fatelo tutti,...

«Adeguare vaccino contro variante richiederebbe 6 settimane»

L'azienda farmaceutica tedesca si è detta comunque in grado di sviluppare un nuovo vaccino, in grado di combattere la variante inglese del coronavirus in sei settimane. Lo ha dichiarato l'amminstratore delegato Ugur Sahin, affermando che «possiamo iniziare direttamente a progettare un vaccino che imiti completamente questa nuova mutazione, potremmo essere in grado di fornire un nuovo vaccino tecnicamente entro sei settimane».

Ricciardi: «Vaccino efficace anche su variante inglese»

«La chiave» del vaccino anti-Covid «funziona ancora», anche se circola la variante inglese di Sars-CoV-2. Ne è convinto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus, intervenuto a "Buongiorno" su SkyTg24. «Le mutazioni nei virus avvengono costantemente - ha spiegato - però di fatto raramente alterano completamente» la «serratura» su cui agisce la "chiave" vaccino. «In questo momento, dai dati che ci hanno dato i colleghi inglesi, questa "serratura" non è alterata. Quindi questa chiave vaccinale è ancora in grado di aprire e di proteggerci - ha precisato Ricciardi - Naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, ma il monito e l'incoraggiamento è accelerare la vaccinazione, per proteggere più persone e nel modo più rapido possibile».

«Variante inglese solo più contagiosa, non più cattiva»

«Non dobbiamo essere tanto preoccupati» per la variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2. Innanzitutto perché «pare certo che» questo mutante «non sia più cattivo, ma solo più contagioso». E poi perché «sono sicuro al 99,99% che i vaccini anti-Covid funzioneranno anche contro la variante Gb». «Io starei assolutamente tranquillo». Così l'infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all'università Cattolica di Roma, intervenuto ad "Agorà" su Rai 3.

Ultimo aggiornamento: 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA