Le sirene entrerebbero in azione appena la soglia di pericolo di una frana viene superata. Ad azionarle gli uomini della protezione civile comunale. Lo stridulo segnale acustico darà il via all’evacuazione degli abitanti delle zone pedemontane. Contemporaneamente, nella stessa sala operativa, sui monitor vengono diffuse le immagini che provengono dai punti a più alto rischio di esondazione dei corsi d’acqua. Lo stato di emergenza entrerebbe in vigore con l’allerta meteo diramata della Regione Campania.

È lo scenario ipotizzato dal Comune di Nocera Inferiore per proteggere i suoi abitanti dal rischio idrogeologico. Grazie alle telecamere, a sensori e sirene la popolazione potrà essere allertata in caso di piena dei fiumi e di possibili smottamenti lungo la fascia che si trova a ridosso di Monte Albino, già scenario di morte e distruzione. Sono cinque le telecamere che saranno installate nei punti critici dei torrenti Solofrana e Alveo Comune Nocerino, come in zona Starza, area martoriata dalle esondazioni. Il sindaco Paolo De Maio non esclude di aumentare gli occhi elettronici. È una strategia per monitorare in tempo reale il territorio nei giorni di maltempo e tenere sotto controllo la portata dei corsi d’acqua che con le abbondanti piogge possono ingrossarsi ed esondare. Le apparecchiature video sono costate al Comune poco meno di 15mila euro. Discorso simile per le sirene. I sensori acustici entreranno in funzione in caso di allarme rosso per consentire l’evacuazione delle famiglie lungo la fascia pedemontana.

La spesa che sosterranno le casse comunali per l’installazione dei sensori non supererà i 2mila euro. I dispositivi, infatti, sono già in dotazione del Comune. Sia per le telecamere che per le sirene sarà l’azienda Tecnomedia a fare all’installazione. «Stiamo lavorando d’anticipo per prevenire situazioni di emergenza - ha detto il sindaco De Maio - nei giorni scorsi, insieme agli altri sindaci del comprensorio, abbiamo incontrato in Regione il vicepresidente e assessore all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, per programmare una serie di interventi. La settimana prossima, invece, il Consorzio di Bonifica avvierà un programma di ricognizione provvedendo alla sistemazione degli argini e alla pulizia del letto dei corsi d’acqua». L’amministrazione comunale è anche al lavoro per stipulare nuovi accordi in convenzione con le associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio. «Il loro apporto, di concerto con il nucleo di protezione civile comunale - ha sottolineato De Maio - è di vitale importanza. Non smetterò mai di ringraziare tutti gli operatori per la loro attività».