L’aveva seguita, studiandone i movimenti e le abitudini, per poi aggredirla nel momento più opportuno. Ora rischia il processo con l’accusa di rapina una 44enne originaria di Pompei , ma residente ad Angri , per quanto commesso il 21 febbraio 2014. Il fascicolo della Procura di Nocera Inferiore è finito al vaglio del gip, che dovrà decidere se mandare a processo la donna, cheLa vittima, in quel caso,, per poi decidere di nascondere i soldi all’interno del reggiseno. La 44enne, che aveva visto tutto, attese l’uscita dell’anziana all’esterno dall’ufficio postale, per poi strapparle il reggiseno e arraffare il contante. Non furono utilizzate armi, ma l’azione violenta commessa dalla 44enne configura, per la Procura, il reato di rapina. L’anziana fu soccorsa, dopo essere finita a terra, sotto choc, a seguito dell’aggressione. Poi furono allertati i carabinieri, che avviarono le prime indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, ascoltare i testimoni e individuare la persona che aveva rapinato l’anziana. Al termine dell’indagine, con l’identificazione avvenuta a seguito di attività specifiche e tecniche, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la 44enne.