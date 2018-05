Lunedì 21 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 23:59

ANGRI - È ancora chiuso al pubblico l’asilo nido dedicato dall’amministrazione Ferraioli a Sara Esposito, la piccola scomparsa ad agosto dell’anno scorso a soli tre anni, dopo essere scivolata nella piscina di casa.A sei mesi dal taglio del nastro la struttura, destinata a ospitare diciotto bambini, è off-limits. Alla cooperativa Sol.Co. Agro, che si è aggiudicata con un bando la gestione dell’asilo è pervenuta una sola domanda di iscrizione, ma per frequentare il nido bisognerà aspettare l’avviso pubblico del Comune, con le modalità e i requisiti di accesso. A montare il caso durante l’ultimo consiglio comunale è stata dall’opposizione Mariella Russo: «All’asilo nido risulta un solo iscritto, ancora una volta questa amministrazione si contraddistingue per essere incapace di programmare le attività dedicate al sociale».Accuse alle quali ha replicato l’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello: «Prima di aprire l’asilo nido il piano di Zona ci ha chiesto di creare una parete divisoria tra l’area giochi e quella dedicata ai pasti. Quindi sono necessari altri aggiustamenti tecnici». Lavori, che per il responsabile dell’ufficio patrimonio sono terminati ad ottobre quando ha trasmesso ai servizi sociali la conclusione degli interventi di adeguamento dell’immobile e la certificazione di conformità degli impianti. Le modifiche quindi saranno a carico del gestore, che sta accreditando le attività al piano di Zona mentre al dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asl deve essere richiesta l’agibilità igienico-sanitaria del nido e l’elaborazione del menù per i piccoli ospiti.Passaggi indispensabili per accelerare i tempi di apertura della struttura, che slittano a settembre. La scuola dell’infanzia è stata realizzata in un locale situato al piano terra dei 139 alloggi popolari di proprietà del Comune a fondo Satriano, interessato da interventi di adeguamento per un importo di 44mila euro. Le attività sono state affidate per diciotto mesi, a partire dal 30 giugno 2017 alla cooperativa Sol.Co. Agro che si occupa anche della scuola primavera Giovanni Paolo II, in viale Europa. Il servizio sarà garantito con 91mila euro di fondi stanziati dal ministero dell’Interno. Risorse che l’amministrazione Ferraioli ha deciso di investire, per dotare di servizi fondo Satriano mentre per i consiglieri Pasquale Mauri, Mariella Russo e Domenico D’Auria dovevano essere dirottati verso il centro anziani.