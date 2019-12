È già blindata la città di Battipaglia, dove questa mattina si svolgerà la manifestazione “Battipaglia dice basta”, il corteo di protesta per fermare l’emergenza ambientale che ha colpito la capitale della Piana del Sele.

Diversi mezzi della Polizia di Stato e dei Carabinieri, decine di agenti in assetto antisommossa presidiano diverse zone della città considerate sensibili e, in particolare via Mazzini. Il corteo, infatti, prenderà il via, alle ore 9:00, presso piazza Amendola. Si muoverà, successivamente, lungo via Mazzini, via Buozzi, via del Centenario, via Domodossola, via Roma e, di nuovo, via Mazzini. La manifestazione, infine, terminerà in piazza Aldo Moro, dinanzi alla casa comunale.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nelle strade coinvolte, era stato apposto il divieto di sosta. Divieto che, evidentemente, non è stato rispettato da tutti. Per questa ragione, da questa mattina la Polizia municipale di Battipaglia sta multando diverse automobili in sosta vietata, generando non poco malcontento da parte dei residenti.

