Blitz al porto sequestrati 16 quintali di motori destinati alle discariche in Senegal

Questa volta la destinazione era il Senegal. Sempre Africa occidentale, comunque. Come il Burkina Faso il Paese «preferito» per i traffici illegali di rifiuti pericolosi. E il porto di partenza, ancora una volta, quello di Salerno. Il blitz portato a termine dalla direzione territoriale antifrode della Campania in collaborazione con l’ufficio delle dogane di Salerno ha però consentito di bloccare, per il momento, l’affare consentendo ai funzionari delle Dogane di sequestrare sedici tonnellate di rifiuti speciali, in parte anche pericolosi, stivati in un container.

L’OPERAZIONE

Il carico intercettato era costituito da circa 200 motori di scooter fuori uso, rinvenuti in parte singolarmente smontati ed in parte ancora attaccati ai telai, oltre ad un quantitativo di circa 850 parti di moto e scooter quali ruote con dischi freni, manubri con leve, marmitte, batterie, carenature, gruppi ottici, unitamente a 8 motori usati di autovetture e 30 parti attinenti alla sicurezza dei veicoli quali piantoni di sterzo, gruppi frenanti ed ammortizzatori. Coinvolte nell’esportazione, sette ditte nazionali, tutte operative nel Lazio e in Puglia, e tutte denunciate all’autorità giudiziaria per falsità ideologica, traffico illecito di rifiuti e violazione al Testo Unico Ambientale. I motori e le parti disassemblate erano ancora impregnate di oli e lubrificanti percolanti, per i quali le ditte esportatrici avevano presentato una dichiarazione di avvenuta bonifica. Ovviamente ora le indagini passeranno agli organi inquirenti per verificare il giro d’affari che vi è dietro a questo business: insomma, chi ha prodotto quei rifiuti e chi li commercializza violando le regole sullo smaltimento ed incidendo in maniera forte sulla concorrenza con le ditte che operano seguendo le regole.

GLI AFFARI

Secondo le rilevazioni fatte dalle forze dell’ordine, il business criminale legato ai rifiuti illegali tra Italia ed Africa ha un valore di almeno venti miliardi di euro all’anno. Da una parte c’è il traffico di plastiche e gomme, smaltite nelle megadiscariche, dall’altra la milionaria rivendita a vari governi - tra i quali Mali, Senegal, Burkina Faso e Mauritania - di moduli fotovoltaici nuovi solo sulla carta, pezzi di ricambio di auto e materiale elettronico. Un «sistema rifiuti» che talvolta vede coinvolti in prima linea anche esponenti governativi africani. Un «sistema», quello dei rifiuti, fatto di carte false, funzionari doganali esteri corrotti e inesistenti normative ambientali di paesi extracomunitari, un meccanismo che crea un grave danno al settore lecito e alla libera concorrenza, oltre che all’ambiente. Ma non solo. Secondo Europol questo commercio rientra tra le principali minacce criminali, si tratta difatti di un comparto dell’industria illegale con un indotto tra i più redditizi, quarto dopo il traffico di droga, la contraffazione e la tratta di esseri umani.

LA DENUNCIA

Proprio questa estate il procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, lanciando l’allarme: «Il porto di Salerno sta diventando sempre più il punto di riferimento dei traffici illeciti in tutta l’area del Mediterraneo. Non solo della droga... di recente alcune indagini hanno portato alla luce anche una serie di affari legati ai rifiuti. Credo che, a parte la particolare posizione logistica, il problema sia anche legato alla mancanza di adeguate strumentazioni di controllo. Oggi tutto ciò non è più sopportabile: l’Autorità portuale deve provvedere in tempi brevi a dotare l’area di idonei dispositivi...».