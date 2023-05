Da Salerno a Vico Equense per rifornirsi di droga: il blitz della procura di Torre Annunziata

Ci sono anche dei salernitani coinvolto nel blitz di questa mattina della procura di Torre Annunziata che ha sgominato la piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Vico Equense utilizzata per distribuire la droga in tutta la costiera sorrentina e al salernitano. L'operazione dei carabinieri nasce a seguito di un'indagine che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina a carico di 33 persone. Ad eseguire il provvedimento i militari dell'Arma del comando provinciale di Napoli, che si sono recati nelle province di Napoli, Salerno, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Messina: le accuse sono di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Tre persone sono accusate anche di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, mentre sei di estorsione. I capi di imputazione contestati sono complessivamente 184. Per nove indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere; per altri tredici gli arresti domiciliari, di cui sette con braccialetto elettronico; per sette indagati disposto il divieto di dimora in provincia di Napoli e per quattro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.