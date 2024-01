Salerno, fermati tre georgiani con monili d'oro: topi di appartamento a rione Petrosino

La segnalazione ai centralini della questura è arrivata da alcuni residenti del rione Petrosino preoccupati dalla presenza di persone sospette e dai tanti furti che, in questi giorni, erano stati messi a segno nella zona. Una pattuglia delle Volanti si è immediatamente portata sul posto ed ha fermato tre georgiani.

Gli stranieri sono stati portait in questura per i cotnrolli del caso: con se avevano attrezzi per lo scasso e monili. Accertamenti in corso.