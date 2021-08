Covid a Salerno, nella Rsa di Buccino negativizzati 17 dei 23 nonni infettati

Erano 23 gli anziani positivi della casa di riposo Villa Olimpia di Buccino; oggi, dopo i tamponi di verifica di questi giorni, sono solamente in 6. Sembra ormai alle spalle la paura per i nonnini e gli operatori che hanno fatto preoccupare non poco in questo mese di agosto.

Tutti vaccinati, hanno affrontato bene la malattia, curati dall'Asl salernitana che li ha seguiti quotidianamente, somministrando loro anche gli anticorpi monoclonali. Tre sono stati ricoverati, la paziente zero a cui è stato riscontrato il covid, un anziano con altre patologie che hanno imposto cure ospedaliere, così pure per una operatrice. La casa albergo, divenuta una sorta di covid center, continua comunque a rimanere chiusa se non al personale che assiste i nonni e ai medici.