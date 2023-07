Cane legato alla catena ed esposto al sole, multata coppia di Nocera

Una coppia di Nocera Inferiore è stata multata per aver tenuto il proprio cane, legato ad una catena, senza microchip e acqua da bere, esposto al sole. L'animale è stato liberato dai volontari dell'associazione Zoofila Nocerina di Gianna Senatore, insieme al supporto e aiuto di Asl e guardie zoofile. Il cucciolo è stato trovato legato all'esterno dell'abitazione. Il suo latrato aveva attirato l'attenzione - era continuo - al punto da far giungere a chi di dovere diverse segnalazioni per la sua liberazione. Ai due coniugi è stato imposto di portare il cane da un veterinario per i controlli sulle sue condizioni, quindi di fargli installare anche il microchip.

E' di 900 euro la multa per i due, tra catena e mancata iscrizione nell'anagrafe canina.

Più volte l'associazione di Nocera Inferiore è intervenuta a seguito di segnalazioni sulle condizioni degli animali. Un vero punto di riferimento, a supporto delle associazioni dei comuni vicini, come Nocera Superiore e Cava de' Tirreni. Nel caso di specie anche la legge arriva a supporto, con l'ammenda prevista per chi tiene il proprio cane sempre alla catena, dai 400 agli 800 euro.