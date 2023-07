Le aiuole dimenticate adesso fanno proliferare blatte e zanzare aggressive. Ore 10 di una domenica tipicamente estiva. La spiaggia antistante il quartiere di Torrione è piena di bagnanti. Tutti al mare per attutire il gran caldo e trascorrere una mattinata di riposo. Ma a due passi dai lidi e dalla spiaggia libera, poco vinco alla chiesa di santa Maria ad Martyres, c’è una “foresta” che svelle dal marciapiede. Era un’aiuola, un tempo. E gli alberi lì vicino sono diventati così incolti che i rami rischiano di cadere sulle auto. «Non possiamo più tollerare questa situazione. I commercianti di Torrione si sono autotassati per l’acquisto di insetticidi fai da te, ma a questo punto non credo possiamo andare avanti senza registrare l’invasione di blatte e zanzare pericolose per le persone e per i cani»: la denuncia Alfonso Angrisani, portavoce del quartiere Torrione. Nei mesi scorsi era scattata una petizione per chiedere al Comune di poter adottare delle aiuole del quartiere e manutenere gli spazi verdi del popoloso quartiere della zona orientale. Una iniziativa che intendeva pungolare l’amministrazione comunale sulla necessità di potenziare gli interventi di ripulitura, bonifica e tutela delle aree verdi. A luglio inoltrato, e col caldo che complica le cose, le aiuole di Torrione sono infestate da insetti di tutti tipi. A Torrione, denunciano i residenti, la città giardino non c’è più da mesi.

LA DENUNCIA

«Nelle traverse via Rebecca Guarna, via Mantenga, via Volontari della Libertà - denuncia Angrisani - la situazione del verde pubblico è allarmante. Le aiuole si trasformano in discariche». Ormai la zona antistante i giardini della Carnale, tra la piscina Vitale e la chiesa di Santa Maria, è diventata una foresta selvaggia, con aiuole impraticabili e pericolose anche per i cani a passeggio. Da qui il proliferare degli insetti che stanno anche invadendo negozi e case. «È scoppiata la bomba blatte - aggiunge Angrisani - alcuni commercianti si autofinanziano per comprare insetticidi». E notti fa, proprio a Torrione, una donna è rimasta traumatizzata per essersi trovata nel letto una blatta. «Una signora si è trovata sul letto dei bambini la terribile periplaneta americana, una blatta rossastra che raggiunse le nostre coste con lo scarico di legname che un tempo interessava Salerno: questi insetti nelle fogne hanno trovato condizioni ideali», dice Angrisani. Un quadro allarmante. A Torrione in tanti sono costretti ad accendere i condizionatori e a chiudersi in casa con le finestre serrate per evitare di far entrare nelle abitazioni zanzare aggressive e blatte. Accade a via Abella Salernitana, via Robertelli, via Grisignano. L’emergenza aiuole nel degrado e la mancata tutela delle aree verdi attanaglia anche Torrione Alto. «Lì ci sono le erbe alte di piazza Petti - conclude il referente di quartiere - dove i cittadini sono costretti a pulire da soli la piazza preferita dai bambini. La situazione è collassata, chiediamo al Comune di fare presto prima che le blatte invadano il quartiere».