Castellabate, auto si ribalta: feriti tre turisti inglesi

Tre turisti inglesi sono rimasti coinvolti, nella tarda mattinata di oggi, in un incidente stradale lungo la Via del Mare, in località Buonanotte, a Castellabate. L'auto a bordo della quale viaggiavano, una Suzuki Jimny, si è ribaltata, finendo nel fossato laterale alla sede stradale. I tre malcapitati sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in via precauzionale presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Fortunatamente, hanno solo riportato lievi escoriazioni.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della polizia locale, agli ordini del comandante Gennaro Malandrino. I tre malcapitati avrebbero raccontato di aver sterzato improvvisamente per il timore di essere travolti da un'altra auto che viaggiava in senso opposto e che, di conseguenza, il mezzo si sarebbe capovolto, finendo nel fossato.

Fortunatamente, però, per loro, nulla di gravissimo e così la vacanza nel Cilento potrà riprendere senza particolari ripercussioni.