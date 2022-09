«Nel corpo delle parole», a Cetara la kermesse promossa da Alfonso Sarno

«Nel corpo delle parole», è questa la kermesse culturale e teatrale che porta la firma del giornalista Alfonso Sarno, in collaborazione con l’agriturismo Sopra Il Limoneto. Giornata zero, venerdì 23 settembre, che vedrà al centro - come da titolo - la parola. La parola incarnata attraverso la scrittura, il teatro, che si sviscererà attraverso l’elegante chiostro dell’agriturismo.

Sarno non ha lasciato nulla al caso, la giornata intensa, inizierà alle 17.30 con la presentazione del libro «Ce steva na vota» di Daniela Pastore e Tonino Scala, al termine del quale si godrà di una «merenda campestre» a base di pane, olio e marmellata. A seguire, verso le 18.30, Elvira Morena presenterà il suo libro «Le solite notti», al termine del quale ci sarà il secondo salotto gastronomico - ore 19.30 Corrado De Rosa presenterà il suo libro «A Salerno». A chiudere i salotti del libro la scrittrice Piera Carlomagno con il suo «Nero Lucano». Le letture sono a cura di Teresa D’Alessandro. La serata, curata nei particolari, verrà chiusa dal monologo scritto dal regista Antonello De Rosa per Margherita Rago, che ne sarà l’interprete assoluta.

Una storia carnale e cruda che si snoda a ridosso della seconda guerra mondiale – donne, «femminiell» e tedeschi rivivranno nella messa in scena della Rago. Questo un tassello importante che vedrà l’inizio di un’intensa collaborazione culturale fra il giornalista, Alfonso Sarno ed il regista Antonello De Rosa. A condurre la serata Nunzia Schiavone. «Ho voluto investire in questo progetto – dichiara Alfonso Sarno – sperando che questa serata zero cresca e continui nel tempo come appuntamento stabile». La parola che incontra un «mecenate» e s’incarna fino a spezzarsi distribuendosi ai più, come grano – e questo il maestro Camilleri ce lo ha insegnato bene- disseminato ovunque per il gusto di nutrire il terreno delle menti e dell’animo.

Questi progetti, dirottati «sulle spalle» dei singoli meriterebbero attenzioni istituzionali di grande rilievo. Venerdì 23 settembre, presso l’agriturismo Sopra il Limoneto, «Nel Corpo delle Parole», progetto culturale di Alfonso Sarno in collaborazione con Sopra Il Limoneto, dalle ore 17.30 ad ingresso gratuito.