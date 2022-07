Tartarughe, ancora una nidificazione a Marina di Camerota: è record

Sesto nido di tartarughe a Marina di Camerota, ch'è la prima località in Campania per nidi accertati. L'esemplare di Caretta Caretta ha covato, ieri sera, le uova nel centro del Basso Cilento, prima di riprendere la via del mare.

Divetano così 16 i nidi in Campania, con la provincia di Salerno che continua ad avere il primo posto per numero di nidi, e in modo particolare il Cilento con Camerota (6), Acciaroli (1) e Palinuro (1). Gli altri sono ad Eboli (3) e a Castel Volturno (5), nel casertano.

Sul posto anche in questo caso i volontari che quotidianamente perlustrano le spiagge del Cilento alla ricerca di tracce e, quindi, eventuali nidi.