Non ce l'ha fatta Ernesto Gentile, il meccanico di Colliano, 68 anni, che era ricoverato al Da Procida da una settimana. Gentile di nome e di fatto, Ernesto era molto conosciuto in tutto l'Alto Sele per la sua attività, bravo meccanico ed un'ottima persona. Lo chiamavano l'argentino, perché aveva vissuto da giovane prima di tornare a Colliano e per quel suo accento sudamericano che non aveva mai perso. Grande costernazione alla notizia della sua morte in tutto il territorio per questa nuova vittima.

Ultimo aggiornamento: 09:53

