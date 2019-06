Mercoledì 5 Giugno 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 06:42

Momenti di tensione ieri mattina nei corridoi del Palazzo di Città a Cava de’ Tirreni. Un ex dipendente comunale, V. M. le sue iniziali, da pochi mesi andato in pensione, ha aggredito il dirigente Francesco Sorrentino. Il fatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno. A quanto pare l’uomo, collocato a riposo dal novembre dello scorso anno, deve lasciare l’immobile di proprietà comunale, dove vive attualmente, poiché impegnato come custode dell’asilo nido di via Francesco Carillo. Per questo motivo, con l’obiettivo di chiedere un’ulteriore proroga prima di trovare una nuova collocazione, ieri mattina si è recato a Palazzo di Città per incontrare il dirigente del settore amministrazione generale e finanze del Comune, Francesco Sorrentino.L’uomo, secondo alcuni testimoni, ha fatto irruzione nell’ufficio del dirigente, al secondo piano del Palazzo di Città, mentre era in corso una riunione con alcuni dipendenti comunali, cominciando ad inveire in maniera violenta contro il dirigente Sorrentino, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. L’episodio si è consumato sotto lo sguardo attonito di altri dipendenti che hanno prontamente cercato di strappare il dirigente Sorrentino dalla furia dell’uomo, che si è poi immediatamente dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.