Venerdì 29 Marzo 2019, 06:15

«Ha tentato di strapparmi la borsa ed io per liberarmi ho battuto la testa contro un segnale stradale. È scappato anche perchè ero in pieno centro, in via Filangieri, a pochi passi dall’istituto De Filippis: una zona molto trafficata, specie a metà mattinata». È il racconto della signora Monica, vittima mercoledì mattina, dell’ennesimo tentativo di scippo. La testimonianza della donna, ancora provata dall’accaduto, ha scatenato forti reazioni anche perché Monica non ha usato mezzi termini identificando il suo aggressore in un zingaro. «Era uno dei soliti zingari che ci sono in giro i mercoledì mattina quando c’è il mercato rionale. Un mio post su facebook ha ricevuto una valanga di commenti: tutti concordi nell’affermare che c’è un problema sicurezza». Ad intervenire l’avvocato Alfonso Senatore coordinatore provinciale Meridione Nazionale: «Il problema dei Rom, quando fui assessore alla sicurezza era (e lo è ancora) proprio questo. Non solo davano fastidio con l’elemosina molesta condotta illegalmente per strada, davanti alle farmacie ed i supermercati, in più commettevano reati di ogni genere. Per tale motivo venivano fermati ed espulsi».