Lunedì 19 Agosto 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 07:20

Maxi furto in un’abitazione a Bellizzi. I ladri, tre nordafricani, sabato sera, hanno fatto irruzione in una casa dove abita un pensionato e sono riusciti ad impossessarsi di 30.000 euro che erano conservati in una cassaforte. Il rumore provocato dai malviventi ha insospettito un ex maresciallo dei carabinieri in pensione che abita proprio a fianco alla casa finita nel mirino dei banditi e che ha tentato di fermarli. Il maresciallo è stato aggredito dai malviventi e ha riportato la frattura alla spalla.I ladri sono riusciti a mettere a segno il maxi colpo rubando 30.000 euro in contanti. Il pensionato che appena è tornato a casa ha capito quanto era accaduto e ha visto la cassaforte aperta senza più nemmeno un euro ha allertato i carabinieri. I militari della stazione dei carabinieri di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, appena hanno ricevuto la richiesta di intervento si sono precipitati a casa del pensionato che era ancora in lacrime. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini per rintracciare i tre ladri ed hanno istituito una serie di posti di blocco stradali per intercettarli ma purtroppo il tentativo è stato vano. I banditi dopo aver messo a segno il maxi furto sono svaniti nel nulla. Nella casa svaligiata, soprattutto dove c’è la cassaforte che è stata aperta facilmente dai ladri, gli investigatori hanno effettuato i rilievi per tentare di individuare le impronte digitali dei banditi. Poi, è stato ascoltato l’ex maresciallo dei carabinieri ferito dai banditi che è rimasto coinvolto nella colluttazione con i ladri e che è l’unico ad averli visto in volto.La casa finita nel mirino dei banditi non è dotata di alcun impianto di videosorveglianza ma gli investigatori stanno verificando se nella zona dove è stato effettuato il furto ci sono telecamere che possano aver ripreso i banditi in fuga o mentre si stavano recando, prima del furto, verso la casa che poi hanno svaligiato. Negli ultimi giorni i furti nelle abitazioni tra Bellizzi, Battipaglia e anche zone dei Picentini sono ripresi vertiginosamente. Nelle scorse notti tre furti sono stati compiuti, sempre nelle case, a Battipaglia e altri a Giffoni.