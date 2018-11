Venerdì 16 Novembre 2018, 06:25

Precipita dal primo piano, soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno in codice rosso, non sembra, fortunatamente, essere in pericolo di vita. Lei è una studentessa universitaria proveniente dal Vallo di Diano, al primo anno della facoltà di Lettere. Ha diciannove anni e si chiama Rosangela. È solo da un paio di mesi a Fisciano e abita con altre due coinquiline, già laureate alla triennale e che stanno proseguendo con la specialistica per concludere il proprio corso di studi. Nel primo pomeriggio di ieri erano tutte a casa, nelle loro stanze per studiare. Quando, all’improvviso, un tonfo ha distolto le giovani dai libri. Una volta affacciate, hanno visto la loro compagna di casa distesa sul selciato. Giù, a più di tre metri dal balcone della sua stanza. Immediatamente hanno allertato i soccorsi chiamando il 118, la cui ambulanza è subito arrivata sul posto. I dati aggiornati alla serata di ieri vedono la giovane ricoverata in neurochirurgia con una vertebra lombare esplosa a causa della caduta ed una frattura al plesso sacrale. Nella giornata di oggi il neurochirurgo stabilirà come procedere in base agli ultimi accertamenti. La diciannovenne non è, fortunatamente, in pericolo di vita.