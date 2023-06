Polla, le proposte dei sindaci del Vallo di Diano al governatore De Luca per salvare l'ospedale di Polla

I sindaci del Vallo di Diano chiedono un incontro urgente con il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, per porre in essere misure immediate in merito alla grave situazione di carenza di organico in cui versa l'ospedale di Polla. Lo annunciano in un documento gli stessi sindaci che si sono incontrati a Padula presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano alla presenza, tra gli altri, dei consiglieri regionali Corrado Matera e Michele Cammarano e del consigliere provinciale salernitano Giuseppe Ruberto.

Tre le richieste principali contenute nel documento: richiamare in servizio i medici specialisti in pensione, l'inserimento in servizio dei medici specializzandi presenti nelle graduatorie dei concorsi già espletati e l'individuazione di una soluzione stabile per la direzione sanitaria dell'ospedale pollese. Per i sindaci valdianesi le richieste rivestono carattere di massima urgenza in quanto alcune unità operative sono a rischio chiusura già fra qualche giorno. Ad esempio nel reparto di Cardiologia già da domani non si riescono ad assicurare le turnazioni. Altre situazioni a rischio si registrano per i reparti di Medicina e di Neurologia dove è presente un solo medico.