Incidente a Colliano, grave 19enne sul quad travolto da un'auto in corsa

Politraumatizzato un 19enne di Colliano con gravi ferite soprattutto al volto. È accaduto lungo una via provinciale nell'area di Valle di Raio mentre era a bordo del suo quad. Era nei pressi della sua casa quando è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto per cause che gli inquirenti stanno appurando. Il ragazzo è stato catapultato fuori dal piccolo mezzo, andando a sbattere il volto sull’auto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tribunale di Nocera, è polemica dopo le dimissioni del... IL CASO Salerno, il miracolo della vita: Raffaele, nato il primo giugno LA SCUOLA Dress code a scuola, i presidi di Salerno: «Niente scollature...

Subito sono scattati i soccorsi del 118, che lo hanno condotto presso l’ospedale di Oliveto Citra. Qui è stato sottoposto a tutti gli esami ematici ed ortopedici, con una consulenza anche di un chirurgo maxillo facciale per le gravi ferite e fratture riportare al volto, orbita mediale, setto nasale, mascella, fratture che imporranno il trasferimento presso un centro specializzato per la ricostruzione e ricomposizione delle fratture.