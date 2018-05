Sabato 19 Maggio 2018, 22:09 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 22:09

COLLIANO - È morto maciullato con la sua zappatrice, mentre si occupava del mais in pieno campo. Per Felice Gugliucciello, 89enne di Colliano, non c’è stato scampo. Il pensionato era andato in campagna per dei lavori in questo campo di mais di sua proprietà, utilizzando il piccolo mezzo, una zappatrice a mano. Forse ha messo un piede in fallo ed è caduto, forse una distrazione o un malore, l’anziano ha perso il controllo del piccolo mezzo che gli si è rovesciato addosso, investendolo in pieno, con le lame ancora in movimento. Le urla hanno attirato dei vicini e l’uomo è stato soccorso con tempestività, sul posto anche un’eliambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo da quelle lame che lo avevano avvolto e ucciso. Una morte atroce per questo anziano che tutti ricordano come un grandissimo lavoratore. Di quelli per cui l’età affatto contava. L’uomo, sposato, ha una figlia, che da sempre si occupa dei propri genitori. Nessuno è mai riuscito a farlo desistere dal fare lavori anche pericolosi. Ma ieri pomeriggio il tragico epilogo. Grande costernazione a Colliano, dove Felice lo conoscevano tutti e tutti conoscevano la sua grande laboriosità. Solo una settimana fa aveva venduto l’ultima mucca della sua stalla, un episodio che lo aveva scosso, pensando che fosse un segnale perché si fermasse, si riposasse.