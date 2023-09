Risponde a una chiamata di soccorso da parte di un paziente e si ritrova con una multa da pagare. Non ci sta a restare in silenzio il dottore Enzo Pasca, medico di base ad Ascea. Lunedì sera intorno alle 17 il professionista riceve la telefonata di un paziente. L’uomo, un commerciante del posto, accusa dolori lancianti al basso ventre. Il dottore sale a bordo della sua auto e raggiunge il malcapitato. Per fare prima parcheggia l’auto sotto l’abitazione del paziente situata nel centralissimo corso di Ascea Marina, zona a traffico limitato. Considerata l’emergenza non si preoccupa di trovare un parcheggio autorizzato, ma si lascia in bella vista un biglietto con su scritto «medico in visita domiciliare» e gli altri tagliandi che lo autorizzano ad entrare nella zona a traffico limitato. Probabilmente tutto ciò non è stato sufficiente per i vigili urbani perché per il dottore è scattata la multa. Poche decine di euro ma sufficienti a far reagire il dottore.

«Assurdo - lamenta Pasca - non si tratta di una questione economica ma di atteggiamento. Sono un medico di base, presto servizio al 118, ho coperto dei turni presso la guardia medica per cui capita di dover fare dei parcheggi di emergenza e purtroppo non è la prima volta che ricevo questo trattamento dalla polizia locale». Il dottore conosciuto sul territorio cilentano è amareggiato. Durante la visita presso l’abitazione del paziente è stato anche avvisato da alcuni passanti che gli agenti polizia municipale, giunti sul posto, gli stavano facendo la multa. Il dottore è sceso in strada mentre il paziente stava aspettando gli effetti di un farmaco ed ha cercato di spiegare al vigile che si trattava di un parcheggio di emergenza ma la multa è rimasta. Visibilmente contrariato Pasca ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari della locale stazione che hanno ascoltato la versione del dottore ed appurato che il medico era intervenuto sul posto a seguito di un richiesta formale di intervento da parte di un paziente. In aggiunta, il malcapitato, per la gravità delle sue condizioni di salute, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

L’uomo aveva una perforazione all’intestino. «Ho deciso di portare all’attenzione pubblica questa storia - denuncia il medico - affinché episodi del genere non si verifichino più. Il lavoro di tutti va rispettato. Anche i vigili urbani devono fare il loro ma è necessario valutare il singolo caso».