Attimi di paura, oggi pomeriggio, a Punta Licosa, nel comune di Castellabate per una coppia, marito e moglie. Il natante, a bordo del quale avevano deciso di trascorrere qualche ora di relax, ha improvvisamente cominciato ad imbarcare acqua. I due sono riusciti a salire su un altro natante, intervenuto in soccorso, mentre sul posto è giunta una motovedetta della guardia costiera di Agropoli, agli ordini del comandante Giulio Cimmino. Sono stati recuperati i due fusti di carburante a bordo e l’olio presente nel motore per evitare dispersioni in acqua, così come anche gli arredi e le varie pertinenze della barca. Il proprietario ha poi provveduto con l’ausilio di un sub professionale a recuperare il natante e a riportarlo a galla, per poi rimorchiarlo nel porto di San Marco di Castellabate.

Ultimo aggiornamento: 18:59

