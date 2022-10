Palazzo Stabile, oggi iniziano i lavori di restauro della nuova sede del Comune

Il prestigioso edificio settecentesco, che sorge nel centro storico di Capaccio Capoluogo, sarà la nuova sede di palazzo di città. L’importo complessivo del progetto di recupero e restauro, partito sabato 22 ottobre, ammonta a circa 2 milioni e 500 mila euro.

Palazzo Stabile è stato acquistato dal comune di Capaccio Paestum, per cessione volontaria in luogo di esproprio, a luglio 2021, dopo un iter amministrativo lungo e complesso. Vincolato paesaggisticamente, il palazzo dall’importante valenza storica e architettonica risalente al XVIII secolo sarà oggetto di interventi di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme antincendio che non ne altereranno i caratteri tipologici, formali, culturali.

Stando al progetto, nell’androne dell'ingresso principale sarà predisposto uno sportello di accoglienza e controllo. Il lato est del palazzo sarà destinato ai gruppi consiliari e il lato ovest ospiterà l'ufficio del presidente del consiglio, una camera per le commissioni consiliari e una sala d'attesa comune. Al primo piano, cui si accederà dalle scale storiche o da un ascensore abilitato al trasporto dei disabili, si troverà l'ufficio del sindaco, la sala di rappresentanza all'interno del salone affrescato, la sala giunta e il segretariato. Nell'ala nord est del palazzo avrà sede un'ampia sala ellittica a doppia altezza destinata a riunioni del consiglio, eventi e convegni. L'ultimo piano ospiterà cinque uffici destinati agli assessori. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione dello spazio esterno: il giardino sarà organizzato per ospitare eventi e spettacoli all'aperto e lo spazio antistante il palazzo sarà dotato di sedute in pietra.

«È con orgoglio e soddisfazione che abbiamo avviato stamattina i lavori di recupero e restauro di palazzo Stabile – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Dopo circa vent’anni anni di tentativi vani, la nostra amministrazione è riuscita in poco più di tre anni ad acquisire il bene al patrimonio immobiliare del comune e ad avviarne il recupero. A breve, questo antico palazzo dal grande valore storico e architettonico sarà la nuova sede del comune di Capaccio Paestum, con ambienti adeguati a ospitare gli organi istituzionali e ad accogliere i cittadini. Soprattutto, palazzo Stabile avrà una nuova aula consiliare, degna del prestigio della storia e della bellezza della città dei templi».