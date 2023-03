Ritrovata a Grosseto la 13enne scomparsa da due giorni a Pontecagnano

Sollievo a Pontecagnano Faiano, dopo che la comunità si era mobilitata per Sara, la ragazza di 13 anni che giovedì scorso era uscita di casa per andare a scuola e non vi aveva più fatto ritorno.

Il sindaco, Giuseppe Lanzaro, sul suo profilo Fb, ha riferito «la notizia che aspettavamo: Sara è stata ritrovata. Dalle notizie apprendiamo che sta bene e sta raggiungendo la famiglia. Un sospiro di sollievo per tutti. Grazie a quanti si sono attivati e hanno contribuito alle ricerche». La giovane è stata ritrovata a Grosseto. Sarebbe stata identificata - riferisce il sindaco - dalla Polizia ferroviaria all'interno della stazione toscana.