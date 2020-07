Ha un debito con una sala tabacchi, ma invece di onorarlo, pretende di avere le sigarette gratis per poi minacciare con un coltello il titolare. È stato denunciato a piede libero, per il reato di minacce, un uomo di Nocera Inferiore, di professione imbianchino, che qualche settimana fa, aveva prima minacciato e poi aggredito il titolare di una sala tabacchi a Nocera Inferiore. Durante l’emergenza Covid, l’uomo aveva beneficiato dell’ acquisto di alcune sigarette a credito, con il favore del titolare, a causa di alcune difficoltà economiche. Ma una volta terminata l’emergenza, l’uomo non avrebbe voluto onorare il suo debito, un centinaio di euro, pretendendo nuovamente la merce senza sborsare nulla. Al rifiuto del titolare, l’uomo gli avrebbe a quel punto chiesto di parlare all’esterno della sala tabacchi. Una volta fuori, lo avrebbe prima minacciato di morte, mostrandogli un coltello, poi lo avrebbe colpito con due pugni al volto. Il negoziante sarebbe riuscito a divincolarsi dalla presa dell’uomo, riuscendo ad allertare i carabinieri e a sporgere querela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA