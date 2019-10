Una ragazza di 16 anni di Acciaroli si è tolta la vita nel primo pomeriggio di oggi lanciandosi sotto un treno in transito nella stazione ferroviaria di Agropoli. È successo poco prima delle 16 sul terzo binario: secondo alcuni testimoni la ragazza era in giro per la stazione già da un po'. Non si conoscono le cause del suicidio.

Subito dopo l'impatto l'Intercity, partito da Salerno e diretto in Calabria, si è fermato, i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa dell'arrivo di un altro convoglio. Anche gli altri treni che viaggiavano in direzione sud sono stati bloccati. In pochi minuti in stazione sono arrivati i carabinieri della compagnia di Agropoli, la polizia municipale, la polfer e i vigili del fuoco. Un compito difficile per gli investigatori, che hanno dovuto ricostruire la dinamica del suicidio e dare la tragica notizia ai familiari.

