Il tesoretto ammonta a 80 milioni di euro. È la cifra che il Comune di Nocera Inferiore ha accumulato negli anni e non è riuscito ad incassare. Sono i soldi che tanti cittadini non hanno versato per la Tari, la tassa sui rifiuti, l’Imu, l’imposta sugli immobili, le contravvenzioni per le violazioni al Codice della strada. L’evasione dei tributi e le difficoltà degli uffici comunali nel recuperare le entrate tributarie, hanno provocato un buco considerevole nel bilancio.

Per tentare di recuperare il più possibile, l’amministrazione De Maio, come deliberato lo scorso anno dal consiglio comunale, ha pubblicato un bando per individuare un’azienda specializzata a cui affidare il servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni. Resta, invece in carico agli uffici interni, la riscossione ordinaria delle entrate. Per il sindaco Paolo De Maio l’esternalizzazione dell’attività consentirà al Comune risorse per ampliare i servizi ai cittadini.

«Grazie al mantenimento dei residui attivi, operato con la precedente amministrazione - ha sottolineato De Maio - oggi abbiamo l’opportunità di recuperare crediti cospicui. Questa squadra di governo lavora per migliorare i risultati e gli standard qualitativi, continuando il percorso di ottimizzazione dei processi». «Il Comune - chiarisce il presidente della commissione bilancio, Massimo Petrosino - avrà supporto dall’azienda esterna, nella gestione del contenzioso, delle rateazioni richieste dai contribuenti, nel controllo della corrispondenza dei flussi finanziari, nel reperimento di dati statistici relativi ai diversi carichi affidati alla riscossione».

«Il supporto tecnico specialistico - precisa Clara Cesareo, assessore alle politiche finanziarie - consentirà al nostro servizio di riscossione e recupero dell’evasione un costante miglioramento dei processi di gestione, con la semplificazione degli adempimenti sia per l’ufficio sia per gli utenti».