Saccheggio di rifiuti blitz della municipale fermati cinque romeni

Non c’è freno ai saccheggi di rifiuti indifferenziati. Nuovo blitz delle forze dell’ordine, polizia di Stato e municipale, nelle strade del capoluogo interessate nella notte dai furti di materiale indifferenziato. E dalle ispezioni porta a porta emerge prepotentemente che nei sacchi dell’indifferenziato molti residenti e condomini depositano di tutto, persino cellulari e computer: un ulteriore campanello d’allarme su cui la polizia municipale è pronta a fare luce con lettere e avvisi ai condomini sporcaccioni. In merito ai predoni dei rifiuti, nei guai finiscono cinque rumeni fermati dal Nucleo decoro urbano della Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia. Nel corso dei controlli sanzionati anche tre locali per errato conferimento dei rifiuti.

IL FENOMENO

Non è bastata l’operazione della scorsa settimana a frenare le dilaganti incursioni di stranieri provenienti dal napoletano che vengono il lunedì notte a Salerno per fare razzia di rifiuti indifferenziati, tra cui anche metalli. I blitz della polizia municipale hanno interessato via Giulio Ruggi, via Solera, via Eugenio Caterina, via Coda, con il fermo di 5 persone di nazionalità rumena. In piazza Vittorio Veneto altri extracomunitari alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Mentre due esercizi pubblici di piazza della Concordia e via Lungomare Colombo sono stati sanzionati per aver depositato sui marciapiedi una notevole quantità di sacchi di rifiuti. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei responsabili e al sequestro dei carrellini contenenti il materiale che avevano prelevato dalle buste di immondizia, in massima parte piccoli elettrodomestici, cellullari, personal computer, forni a microonde, giocattoli e indumenti.

LA SCOPERTA

Dall’operazione è emerso che nell’indifferenziato c’è di tutto, tanto materiale che non dovrebbe proprio esserci. Un motivo in più per la polizia municipale di verificare il corretto conferimento dell’indifferenziato. A tal proposito Salerno pulita e nucleo decoro urbano dei vigili, coordinato dal capitano Mario Elia, provvederanno ad intensificare i controlli indirizzati ai condomini per il corretto uso dei carrellati e del deposito dell’indifferenziato. La scorsa settimana sono stati 15 i residenti e i locali multati per errato conferimento dei rifiuti. «Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto dalla polizia municipale, in collaborazione con Salerno Pulita - scrive su Facebook il sindaco Vincenzo Napoli - per contrastare il fenomeno di vandalismo che si verifica soprattutto nella giornata di conferimento dell’indifferenziato. Capita sovente che soprattutto extracomunitari saccheggino le buste per rubare e rivendere quello che può essere utile». Poi un invito ai cittadini: «Approfitto per rivolgere un appello a cittadini ed esercenti commerciali per conferire correttamente i rifiuti così da non appesantire ingiustificatamente la macchina dello smaltimento rifiuti», chiude Napoli. Sull’operazione marciapiedi interviene anche l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali. «Abbiamo l’ennesima riprova del ripetersi di un disgustoso e pericoloso fenomeno che sta riducendo ad un vero e proprio immondezzaio molte strade cittadine - dice Tringali - Personaggi, in genere cittadini extracomunitari, pervengono a Salerno nel corso della notte, squarciano le buste di raccolta dell’indifferenziato, ne prelevano oggetti di loro interesse da rivendere (materiali ferrosi, capi d’abbigliamento, scarpe) e lasciano dietro di loro una scia di immondizia che devasta letteralmente i marciapiedi e le sedi stradali». Tringali osserva che «occorre che anche i cittadini distinguano bene cosa conferire nell’indifferenziato e che vi sia un cambio degli orari di conferimento. Analoga collaborazione per il rispetto delle norme di conferimento si richiede ai gestori di esercizi pubblici. Ci auguriamo, infine, l’autorevole intervento della magistratura, anche a seguito dell’esposto denuncia presentato da Salerno Pulita e dall’amministrazione».