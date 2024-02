Auto distrugge i dissuasori e rischio per i pedoni. Nella zona orientale di Pastena esplode il caso di via Achille Napoli. Il Comune da circa un anno aveva annunciato un piano di isola pedonale con interdizione al traffico veicolare della strada del quartiere Santa Margherita: la presenza di bambini soliti a giocare a pallone soprattutto d'estate, l'area di passeggio per anziani e famiglie, aveva indotto l'amministrazione a considerare la possibilità di chiusura alla circolazione delle auto per migliorare il livello di sicurezza dell'area. Dopo mesi, però, il progetto pare rimasto chiuso in un cassetto. Non se ne parla più. E gli incidenti continuano a registrarsi destando non poca preoccupazione.

«Pochi giorni fa ennesimo incidente in via Achille Napoli, un'auto ha divelto tre dissuasori posti a protezione della corsia carrabile»: la denuncia che arriva da Filomeno Di Popolo, capogruppo consiliare del Partito Socialista, che da mesi sta portando avanti l'istanza di chiusura al traffico della strada. Un'ipotesi che era stata considerata anche dall'amministrazione comunale vista l'elevata velocità con cui viene percorsa dalle auto: la problematica è evidente vista la distruzione di gran parte dei dissuasori che delimitavano la corsia di attraversamento delle auto. Eppure nulla si muove. «Da tempo ho richiesto la chiusura al traffico veicolare della suddetta strada, richiesta peraltro suffragata da molte firme di residenti, in quanto quasi tutti i dissuasori sono stati rimossi nel tempo dalle auto che sfrecciano ad alta velocità denuncia Di Popolo - aspettiamo che avvenga l'irreparabile, visto che ai lati della corsia un tempo riservata al transito dei mezzi di soccorso, insiste un'area pedonale e dall'altro una pista ciclabile? La strada in oggetto, così come richiesto da tanti cittadini, va preclusa pertanto al traffico veicolare da via Viviani a via Vestuti». In tal modo, secondo Di Popolo, «non si arrecano disagi ai residenti che possono tranquillamente accedere alle proprie aree di parcheggio o a coloro che si dirigono al supermercato nelle vicinanze, ma si tutela la sicurezza dei ciclisti e degli adulti e bambini ai quali restituire l'area pedonale». «Auspico inoltre chiude il consigliere socialisti - la rimozione dei resti del vecchio dissuasore rotto in più punti e pertanto pericolosi per i ciclomotoristi e motociclisti lungo la strada che costeggia il mercato della zona».

Sulla proposta di Di Popolo è intervenuto anche il comitato di quartiere Santa Margherita che suggerisce come prima azione l'implementazione di un nuovo arredo urbano per Via Achille Napoli e Viale Kennedy. «Questo intervento mirerebbe a garantire la sicurezza stradale, evitando la necessità di chiudere strade al traffico veicolare», fa sapere il comitato di quartiere. Proposto anche un potenziamento dei controlli da parte della polizia municipale per assicurare la viabilità non solo di Via Achille Napoli e Viale Kennedy ma anche di Via Nino Mancuso.