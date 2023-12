Minori, il ministro Sangiuliano accetta l'invito del sindaco Reale: visiterò la villa romana

«Io ho lo stile di non parlare mai del mio predecessore. I fatti parlano da soli. Adesso ci occuperemo anche di questo tema, io l'andrò a visitare perché a me piace dare impulso sul posto». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in merito all'appello lanciato dal sindaco di Minori, Andrea Reale, per il recupero della villa romana. «La cultura non deve essere una prerogativa soltanto di alcuni luoghi iconici della nostra nazione, di Venezia, di Napoli, di Roma, di Milano. La cultura deve essere uniformemente diffusa su tutto il territorio nazionale. Secondo me, esiste un diritto dei cittadini ad avere cultura perché la cultura integra la qualità della vita delle persone».

Per Sangiuliano «le persone migliorano grazie alla cultura.