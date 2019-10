Martedì 8 Ottobre 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 06:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarno caccia Mussolini. Via la cittadinanza onoraria e la città si spacca tra favorevoli e contrari. Il provvedimento arriverà questa sera in aula di consiglio. La giunta del sindaco Giuseppe Canfora, già lo scorso 25 aprile, aveva dato l’ok per la revoca della delibera di giunta del 23 maggio 1923; l’ulteriore tassello dovrà aggiungerlo il consiglio comunale per la revoca della delibera dell’assise del 3 giugno 1923. Sarà cancellato il nome del Duce dal catalogo dei cittadini onorari di Sarno? La minoranza pare sia pronta anche ad uscire dall’aula consiliare all’atto della votazione, ma la maggioranza è decisa sul provvedimento. Il sindaco Canfora ha già da tempo annunciato la decisione di cancellare l’onorificenza. «Non possiamo essere la città di Giovanni Amendola e poi avere come cittadino onorario il mandante del suo assassinio – ha detto – La cittadinanza onoraria si conferisce quale manifestazione di riconoscimento onorifico, a chi, pur non essendo iscritto all’ anagrafe comunale, o non sia originario per nascita, sia persona onorata ed esempio per i giovani e per la cittadinanza. È evidente che la figura di Mussolini, che pur appartiene alla storia della nostra nazione, sia stata oggetto di un generale e condiviso giudizio negativo».