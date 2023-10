Uno sparo, una macchia di sangue sull’asfalto e le urla di una ragazza. È giallo in località Monticelli a Santa Lucia, a Cava de' Tirreni, dove all’alba di venerdì, i residenti hanno chiamato la polizia dopo aver udito un colpo d’arma da fuoco.

Secondo le prime testimonianze, poco prima delle 4 una Punto grigia, con a bordo due ragazzi e una ragazza, si sarebbe fermata nei pressi del ponte. Di lì a poco sarebbe sopraggiunto un motorino. Poi lo sparo e le urla. Nessuno ha visto cos’è accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia che hanno eseguito i primi rilievi. Dalle prime indiscrezioni pare che uno dei ragazzi sia stato colpito, da qui la macchia di sangue sull’asfalto anche se gli inquirenti escludono che sia stato raggiunto da un proiettile. Con ogni probabilità è stato colpito con un pugno o un oggetto contendente. Al momento l’episodio resta avvolto nel mistero. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente che, vista l’età dei soggetti coinvolti, potrebbe essere un regolamento di conti per spaccio di droga. Una storia oscura che getta un’ombra sul rione Monticelli dove da tempo i residenti segnalano abbandono, degrado e violenza. «Ieri mattina ho presentato regolare denuncia alla polizia per quanto accaduto la scorsa notte - spiega Pasquale Ferrara, presidente del Comitato Monticelli - un episodio sconcertante. È la prova dello stato di abbandono e degrado della zona. Lo segnaliamo, invano, da tempo. Si sta trasformando in un ghetto dove si ripetono furti, atti vandalici, episodi di spaccio oltre al degrado per l’immondizia e lo stato del Cavaiola. Siamo preoccupati».

Nella mattinata di ieri il responsabile della sicurezza del movimento La Fratellanza, Gennaro Vitale, ha chiesto l’installazione di un sistema di videosorveglianza: «Ancora una volta i cittadini di località Monticelli alla frazione Santa Lucia chiedono aiuto alle istituzioni e all’amministrazione. La zona è diventata invivibile, tra abbandono di rifiuti ed il torrente Cavaiola che costeggia le abitazioni con la vegetazione che ormai è incontrollata oltre odori nauseabondi. Nelle ultime ore la zona è stata interessata da una sparatoria ma ancora non se ne conosce bene la dinamica. Chiediamo all’amministrazione di realizzare un impianto di videosorveglianza.

Il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha riconosciuto a Cava un finanziamento di circa 250mila euro per ampliamento di sistemi di videosorveglianza: riteniamo che località Monticelli è una zona che necessita di tali dispositivi».