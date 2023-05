Vietri sul Mare, torna la fiera «Un libro d’a…Mare»

Saranno 20 case le editrici presenti, a Marina di Vietri nei giorni 26,27 e 28 maggio per la 2° edizione della fiera del libro “Un libro d’a…Mare”,con più di sessanta presentazioni. La manifestazione si svolgerà tra la Torre Bianchi e gli stand degli editori in Piazza Attilio della Porta, in uno scenario mozzafiato. Madrina della manifestazione la scrittrice, giornalista e fotografa toscana Elena Tempestini,alla quale l’amministrazione comunale offrirà un’opera esclusiva realizzata da Francesco Raimondi.

Il gemellaggio culturale tra Vietri sul mare e la Regione Toscana, sarà sancito dalle bandiere degli sbandieratori Cavensi ,che si esibiranno venerdi 26 maggio alle 18. La manifestazione è organizzata dal comune costiero,con la collaborazione dei consiglieri delegati Annalaura Raimondi ,Daniele Benincasa e Salvatore Pellegrino.

Il programma della tre giorni di questa seconda edizione è molto fitto è partirà il 26 maggio alle 10, a piazza Attilio della Porta, con il taglio del nastro della Tempestini. Nel weekend dedicato al libro, tra le altre, ci sarà, sabato 27, la presentazione del nuovo libro di Tonino Scala “Sentieri di guerra-viaggio nella suburra napoletana”.