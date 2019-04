Odorare con la lingua? Potrebbe sembrare un'inesattezza, ma secondo un nuovo studio le cellule del gusto nella lingua contengono gli stessi recettori degli odori di quelle del nostro naso. I risultati della ricerca suggeriscono che le interazioni tra i sensi dell'olfatto e del gusto, i componenti primari del sapore del cibo, potrebbero iniziare sulla lingua e non nel cervello, come si pensava in precedenza.



Lo studio, del Monell Chemical Senses Center e pubblicato online su Chemical Senses, secondo l'autore senior Mehmet Hakan Ozdener «può aiutare a spiegare come le molecole degli odori modulino la percezione del gusto». «Ciò può portare - aggiunge Ozdener - allo sviluppo di modificatori del gusto basati sugli odori che possono aiutare a combattere l'eccesso di sale, zucchero e l'assunzione di grassi, associati a malattie legate all' alimentazione come l'obesità e il diabete». Fino ad ora, il gusto e l'olfatto erano considerati come sistemi sensoriali indipendenti che non interagivano finché le loro rispettive informazioni non raggiungevano il cervello. La ricerca ha portato a utilizzare metodi sviluppati proprio nell'ambito del Monell Center per mantenere vive le cellule del gusto umano in coltura: tramite l'utilizzo di metodi genetici e biochimici, i ricercatori hanno scoperto che le cellule del gusto umano contengono molte molecole chiave note per essere presenti nei recettori olfattivi.



È stato poi usato un altro metodo per dimostrare che le cellule del gusto in coltura rispondono alle molecole di odore in modo simile a quelle recettoriali olfattive. I risultati suggeriscono quindi che i recettori olfattivi possono giocare un ruolo nel sistema del gusto, interagendo con le cellule recettrici sulla lingua. «La presenza di recettori olfattivi e del gusto nella stessa cellula ci fornirà interessanti opportunità per studiare le interazioni tra odore e stimoli gustativi sulla lingua»conclude Ozdener.

Sabato 27 Aprile 2019, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 21:00

