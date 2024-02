Cagliari-Napoli in dieci meme: non si vedeva una squadra così brutta dalla settimana scorsa

Poteva passare alla storia come la partita del gol di Rrahmani su assist di Gaetano, ma nella porta, con la maglia e nel momento storico sbagliato. Poi come la prima gioia dell’era Francesco Calzona, con il ritorno al gol in campionato di Osimhen e il vero inizio della rincorsa alla zona Europa. Invece, amici e amiche, siamo di nuovo qui a raccogliere pezzettini di fegato, tutti insieme come ormai da tradizione.

Non sono bastate le eroiche uscite di Meret, che sul prato verde della Unipol Domus ci ha lasciato anche un paio di scapole, o i tentativi di Kvaratskhelia di liberarsi di diciotto avversari contemporaneamente, per regalare una vittoria che in terra ospite manca ormai dal Rinascimento. A Cagliari non si va oltre l’1-1: tutto sommato, buon punto in chiave salvezza. Per noi.