Giulia Salemi fidanzata fuori dalla casa? Tommaso Zorzi: «Ha preso il GFVip per Tinder»

Incomprensioni dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due si sarebbe intromesso un misterioso Alessio e Tommaso Zorzi ha commentato rivolgendosi all'amica in crisi: «Hai scambiato il GF per Tinder». Tutto è cominciato a causa di alcune voci sul conto dell'influencer. Gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno sentito delle urla fuori dalla casa e il nome di un certo Alessio spacciato come fidanzato di Giulia. Pierpaolo, che ha iniziato una storia d'amore con la ragazza, ha cominciato a farsi delle domande.

Poco prima di pranzo qualcuno ha urlato con il megafono che Salemi è fidanzata fuori dalla casa. L'ex velino ha chiesto spiegazioni, ma Giulia in un primo momento ha dichiarato di non conoscere nessuno di nome Alessio. Dopo ha fatto mente locale e ha compreso che le urla potevano riferirsi a un calciatore frequentato qualche mese fa. Ha anche cercato di rassicurare Pierpaolo ribadendo di essere entrata single.

«Come tutti gli esseri umani io sono uscita con delle persone», ha detto Giulia Salemi continuando a sottolineare che quello che è stato urlato fuori dalla casa non è vero. «Ovvio che credo a te però mettiti nei miei panni, io la tua vita non la conosco», ha risposto Pierpaolo mostrandosi destabilizato.

«Io non ho pace, ogni anno ho sempre dei problemi», ha aggiunto Giulia alludendo alla precedente relazione con Francesco Monte, anche quella nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. «Amore, hai scambiato il Grande Fratello per Tinder», la battuta di Zorzi che è subito finita in tendenza su Twitter.

