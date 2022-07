Guenda Goria, la quiete dopo l'operazione: suona e canta per il suo Mirko

Amore a gonfie vele per Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano. Dopo il brutto periodo che l'ex gieffina ha vissuto, ora torna a cantare e suonare con la sua dolce metà. Su Instagram, la figlia di Maria Teresa Ruta, si mostra felice mentre suonail pianoforte e canta accanto al suo fidanzato, nonchè suo futuro sposo. Seduta al pianoforte, suo inseparabile amico, Guenda canta "Senza fine" accomapagnata da Mirko: «La nostra canzone» scrive sotto il video. Un'idillio perfetto dopo aver vissuto momenti di panico.

L'operazione d'urgenza

Solo una settimana fa, Guenda è stata male per una gravidanza extrauterina che le ha portato poi complicazioni. Dopo essere stata operata d'urgenza, per una tuba rotta, è stata costretta a correre nuovamente in ospedale. Lei stessa ha raccontato tutto sui suoi profili social, dicendo che, in realtà, era ricoverata dal 17 luglio. Di fronte a chi la criticava per aver condiviso tutto subito con i suoi fan, Guenda ha risposto: «Siamo tutti umani e questo telefono può servire a qualcosa, a farci sentire meno soli, più vicini».

Durante il periodo difficile, l'ex gieffina è stata accerchiata dalle attenzioni e dall'affetto del suo fidanzato e dei genitori.