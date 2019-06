Kevin Prince Boateng, niente movida: vacanze col figlio Maddox a Ibiza

Mercoledì 5 Giugno 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 18:53

Finiti gli impegni col Barcellona sul campo da gioco, Kevin Prince Boateng di dedica la figlio Maddox, nato dalla sua tramontata relazione con l’ex velina Melissa Satta. Vacanze da single per il calciatore che è partito alla volta di Ibiza assieme al piccolo.Kevin ha scelto la stessa meta estiva che frequentava fino allo scorso anno con l’ex compagnia, che stavolta non è presente nell'isola delle Baleari. Kevin ha rinunciato alla movida di Ibiza per trascorrere il tempo assieme al piccolo, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi” che li vedono fare il bagno insieme al mare.Anche per Melissa sarà un’estate da single, nonostante i numerosi pretendenti che però all’ex velina per ora sembrano non interessare. Intanto, in una recente intervista, ha confessato di sentirsi brutta: «La vita cambia continuamente, è una sorpresa, nel bene e nel male – ha fatto sapere in un’intervista a “Grazia” - A volte mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi trovo brutta, oppure non mi sento al cento per cento o c'è qualcosa che mi rende triste. Capita a tutti. Sarebbe bello che ogni giorno fosse perfetto, ma non sarebbe reale. Quello che conta è riuscire ad amarsi sempre».